Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı Yerel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında depreme yakalandı. Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da şiddetli şekilde hissedildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Yerel Haberler

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