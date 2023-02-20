Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında depreme yakalandı. Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da şiddetli şekilde hissedildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel