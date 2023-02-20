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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında depreme yakalandı. Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da şiddetli şekilde hissedildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Yerel Haberler

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