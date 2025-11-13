Haberler

Erdoğan'ın Adıyaman Ziyareti İçin Güvenlik Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'a yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'a yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Toplantıda, ziyaretin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla yapılacak hazırlıklar değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasında görev dağılımları ve planlamalar da yapıldı. Toplantıya, il protokolü, güvenlik birimleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Bahis oynayan tek yabancı futbolcuya unutamayacağı ceza
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men

Bahis oynayan 5 futbolcu 1 yıl topa hasret kalacak
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.