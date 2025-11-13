Erdoğan'ın Adıyaman Ziyareti İçin Güvenlik Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'a yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Toplantıda, ziyaretin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla yapılacak hazırlıklar değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasında görev dağılımları ve planlamalar da yapıldı. Toplantıya, il protokolü, güvenlik birimleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - ADIYAMAN