Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır."
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel