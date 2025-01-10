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Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel giyindiler
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AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için binlerce kişi programın yapılacağı Kapalı Spor Salonu'na akın etti.

AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın- Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için binlerce kişi programın yapılacağı Kapalı Spor Salonu'na akın etti. Aydın merkezin yanı sıra çevre ilçelerden ve köylerden binlerce kişinin katıldığı programa Aydınlı 2 gencin yöresel kıyafetlerle katılması dikkat çekti.

Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan gençlerden Mehmet Sümbül ve Büşra Yiğit isimli 2 genç, programa Aydın Efelerinin yöresel kıyafetleri ile geldiler. Erdoğan'ı karşılayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirten gençler, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Aydın'a geldikleri için çiçek takdim edeceğiz. Bunun için mutluyuz" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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