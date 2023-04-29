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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı

Yerel Haberler

TEKNOFEST'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TEKNOFEST'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023'ü ziyaret edecek. Uçak havalimanına iniş yaparken, Erdoğan alanı gezdikten sonra katılımcılara hitap edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Yerel Haberler

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