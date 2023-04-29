Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı

TEKNOFEST'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.