Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı
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TEKNOFEST'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
TEKNOFEST'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023'ü ziyaret edecek. Uçak havalimanına iniş yaparken, Erdoğan alanı gezdikten sonra katılımcılara hitap edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel