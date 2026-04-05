Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolladığı mesajında dünyada ayrımcılık ve kültürel ırkçılığın arttığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti

Esrarengiz olay! 70 metrelik duvardan düşerek öldü
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı

Murat Boz esprisi olay oldu! Seren Ay’ın nişanlısından flaş hamle
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...