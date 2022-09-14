Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun...
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Yerel