Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun... Yerel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır." Yerel Kaynak: AA / Selma Kasap Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun... - Haberler

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