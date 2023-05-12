Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı....

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu.