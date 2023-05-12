Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı....
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını görmezden gelmiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel