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Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Arzu nine, 117 yıllık ömrüne veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Arzu nine, 117 yıllık ömrüne veda etti
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Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde ikamet eden 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, sağlıklı yaşam tarzı ve mutluluğa odaklı bir hayat sürmesiyle tanınıyordu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve desteğiyle bilinen Arzu nine, bu bağlılığıyla çevresinde de sıkça anılıyordu. 6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etmişti. 2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Sınıroğlu, 2024 yerel seçimlerinde de sandık başına giderek oy kullanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini her fırsatta dile getirmişti. Doğayla iç içe geçen yaşamında doğal ürünlerle beslenerek sağlıklı kalmayı başaran Arzu nine, ömrü boyunca neşe ve mutluluğu elden bırakmamıştı. Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Arzu Sınıroğlu, 117 yıllık ömrüne tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde veda etti. Cenazesi ise doğduğu köy olan Elmalı'da toprağa verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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