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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Karanfillerle Karşılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginin ardından kent merkezine gelişi sırasında karanfillerle karşılandı. Miting alanında halka hitap eden Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına geçtiği sırada gençler tarafından yola atılan karanfillerle sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından kent merkezine gelişi sırasında karanfillerle karşılandı.

Miting alanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan AK Parti İl Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanının bulunduğu otobüsün geçişi sırasında ellerindeki karanfilleri yola atan gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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