Üye Girişi
Haberler
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış

 Merkez Bankası 20 Kasım'da sahte dolarlar için rapor hazırlamış

Paranın patronu piyasaları sarsan olay için rapor hazırlamış
Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, "Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen " Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, "Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen " Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin, güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandı. Lübnan'a yönelik saldırılarda vefat eden kardeşlerimizin sayısı 3 bin 500'ü geçti. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Lübnan'daki kardeşlerimize ulaştırdığımız yardım miktarı da bin 300 tonu aştı. İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğe haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin bizlere bu mücadelemizde destek olacağına inanıyorum. Zirveye iştirak eden bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon
img

Öğretmenine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi

Son Dakika Haberleri

Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.