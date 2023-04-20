Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz."
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz." - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel