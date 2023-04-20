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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz."

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler

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