Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısına vurgu yaparak, "Özellikle silahlı, silahsız, insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni programına katıldı. Programdaki konuşmasında ihracatçılara verilen desteklere değinen Erdoğan, "Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi başta olmak üzere tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Eximbank 2024 yılında 49 milyar dolarlık desteği ile ihracatçılarımız için güçlü bir kaynak oluşturdu. Bu destekten yararlanan 17 bin 838 ihracatçımızın yüzde 83'ü Kobi idi. 2025 yılında bu desteği 52 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Merkez Bankamız geçen yıl 581 milyar liralık reeskont kredisi kullandırdı. Bu yılın ilk beş ayında ise 330 milyar liraya ulaştık. Bu kredilerin maliyetinin yarısını biz üstlenerek ihracatçılarımızı son iki yılda toplam 173 milyar liralık bir finansman yükünden kurtardık. Geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir adım daha attık. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 500 milyar liraya yükselttik. Bu programla dış ticaret açığımızda önemli yer tutan 284 stratejik ürüne, 2 milyar lira ve üzerindeki yatırım projelerine destek sağlıyoruz. Üstelik bu kredilerin maliyet oranı piyasa faizlerinin 3'te 1'i kadar. İlk iki yıl ana para ödemesi yok ve on yıla kadar vade imkanı sunuluyor. Faaliyetlerine kısa süre önce başlayan Türk Ticaret bankası, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak açısından önemli bir görev üstlenecektir. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketimiz ise sunduğu kefalet ve garanti mekanizmaları ile sizlere yardımcı oluyor. Halihazırda 142 milyar lira tutarındaki ihracatçı kredisinin kullanımına karşılık 124 milyar liralık kefalet desteği sağlandı. Yıl sonuna kadar 70 milyar liralık ek kapasite oluşturarak kümülatif kredi kefalet hacminin 160 milyar lirayı bulması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor"

Türkiye'nin savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde dünyanın önde gelen imalat sanayi üreticilerinden biri konuma geldiğini belirten Erdoğan, "Savunma ve havacılık sanayimizin 2002 yılında yerlilik oranı yüzde 20 ve ihracatı 248 milyon dolardı. 2024 yılında 15 milyar doları aşan cirosu, 180 farklı ülkeye ve bölgeye 6,7 milyar dolar mal ihracatı gurur kaynağımız oldu. NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Özellikle silahlı silahsız insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor. Zırhlı kara araçlarında ise adeta küresel bir markaya dönüştük. İlerleyen yıllarda milli muharip uçan Kaan'a olan taleplerin artacağını hep birlikte göreceğiz. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız küresel başarıyı inşallah savaş uçaklarında da elde edeceğiz. Savunma sanayi ürünlerimize çamur atmaya çalışan iş bilmezlere rağmen inşallah bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

"Türk dizileri 250'yi aşkın ülkede 800 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyor"

Türkiye'nin otomotiv, müteahhitlik gibi sektörlerde de dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiği kaydeden Erdoğan, "37 milyar doları aşan ihracat hacmi ile otomotiv sektörümüz Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 12'inci büyük otomotiv üretim üssü konumundadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında şirket sayısı itibariyle 2'inci sıradayız. Türk dizileri 250'yi aşkın ülkede 800 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyor. Ziyaret ettiğimiz birçok ülkede Türk dizilerini seyrederek Türkçe öğrenmiş, ülkemizin adeta fahri elçisi olmuş gençlerle karşılaşıyoruz. Turizm alanında da 62,2 milyon ziyaretçi sayısı ile en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülkeyiz" açıklamalarında bulundu.

"Daha nice rekorları birlikte kıracağız, biz maraton koşucusuyuz"

Türkiye'nin ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Salgınlar, savaşlar, küresel krizler, tedarik zinciri kopmaları bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymadı. Ne yaşanırsa yaşansın Türkiye'nin ihracatçıları asla geri adım atmadı. Sizin başarılarınız gençlerimize umut, girişimcilerimize ilham kaynağı oldu. Sizden beklentimiz yalnızca üretmeniz ve satmanız değil, aynı zamanda kutlu yürüyüşümüze eşlik etmenizdir. Hiç endişeniz olmasın. Allah'ın izni ile daha nice başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Önünüze örülen nice duvarları birlikte yıkacağız. Daha nice rekorları beraberce kıracağız. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Unutmayın biz maraton koşucusuyuz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin" dedi. - İSTANBUL