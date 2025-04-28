Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin çok üzerinde yük alıyor, yardım elini uzatıyor." - İSTANBUL