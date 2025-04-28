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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin çok üzerinde yük alıyor, yardım elini uzatıyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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