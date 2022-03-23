Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan voleybol takımları Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan voleybol takımları Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan voleybol takımları Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Halkbank, voleybol, Yerel, Haberler

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