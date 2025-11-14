Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsunlu şehit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazasında şehit olan Samsunlu Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazasında şehit olan Samsunlu Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, "Rabb'im mekanını cennet eylesin" derken, şehidin babası ise "Allah vatanımıza, devletimize zeval getirmesin" şeklinde cevap verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit düşen 20 askerden biri olan Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un(32) ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babası İsa Altıok ile telefonla görüşerek taziye dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaştığını belirten Erdoğan, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Allah vatanımıza, devletimize zeval getirmesin"

Acılı baba İsa Altıok ise "Allah vatanımıza, devletimize zeval getirmesin. Bir oğlu var. Bir de bugün ya da yarın doğacak kızı, Gökçe'si gelecek. İsmini de o koymuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, ayaklarınıza taş değmesin" dedi.

Şehit Emre Altıok'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tekkeköy ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
