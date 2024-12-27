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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamada ölen işçilerin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamada ölen işçilerin ailelerine ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Partisinin 8.Olağan Kongresi için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 ailenin evini ziyaret etti. Erdoğan, Özlem Özçakır ile Enes Kırmızı'nın ailesine sabırlar diledi. Çocuklara hediyeler veren büyüklerin ellerini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölen işçiler için de dua etti.

Erdoğan daha sonra kongre konuşmasını yapmak üzere salona geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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