Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kosova'yı 3-0 mağlup eden Kadın A Milli Takımı'nı telefonda tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kosova'yı 3-0 mağlup eden Kadın A Milli Takımı'nı telefonda tebrik etti.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Priştine'deki ilk maçta rakibini 4-0 yenen Milliler, toplamda 7-0'lık üstünlükle Kosova'yı eleyerek UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Mücadeleyi tribünden izleyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek milli futbolcuları tebrik etti. Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak oyuncularla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kadın Milli Takımı'nı gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik etti.

"Kızlarımız hakkını verdi"

Telefonda yaptığı konuşmada Kadın Milli Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de A Milli Kadın Futbol Takımımızın 4-0'ın rövanşında da 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını kutluyoruz. İkinci yarıyı izledim, gerçekten çok başarılıydılar. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum. Maçları yakından izlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen Gürsel Aksel Stadı'na da değinerek, "Bu maçı Göztepe'nin stadında oynadınız. Ceyda, biliyorsun ki İzmir'de yaptığımız en nitelikli statlardan biri bu. Gürsel Bey'in adına yakışır, çok kaliteli bir stat olmuş. Kızlarımız da bunun hakkını verdiler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ile görüşmenin ardından Çankırı ise teşekkür ederek şu sözleri dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin spora ve sporcuya verdiğiniz önemi biliyoruz. Kadınlara ve futbola verdiğiniz kıymetin ise ayrı bir anlam taşıdığını çok iyi biliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.