Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu - Haberler

Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan sporcularla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve teknik heyetini kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Yerel