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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile, mutlu olduklarını söyledi. Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşları selamladı ve çocuklarla sohbet etti. Ziyaret sırasında Aliye Üzüm, deprem anını ve kaybettiği eşini ve çocuklarını anlattı. Üzüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönlünü aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile, mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında depremde kocası Mustafa'yı oğulları Osman'ı ve Halil İbrahim'i kaybeden Aliye Üzüm'ü ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, çocuklarla sohbet etti.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Aliye Üzüm, "Deprem oldu. Uyandığımda çok kötü sallanıyordu. Tavanlar kırılmaya başlamıştı. Eşimde 'Allah, Allah' diye bağırıyordu. Bu sefer gerçek bir deprem olduğunu anlamıştım. Bağırarak gözlerimi kapattım ve uyandığımda enkazdaydım. Eşim üstümdeydi. Dünyamız başımıza yıkılmış. Enkazda 7 saat kaldım. 7. saatte çıktım. Eşim hiç konuşmadı sonrasında hayatını kaybettiğini anladım" ifadelerini kullandı.

Tedavisi için Ankara'ya gittiğini aktaran Üzüm, "Eşimi, 2 oğlumu kaybettim. Depremden konuştuk. Ayrıca koruyucu aile olduğum için çocuklardan konuştuk. Evin verilme süreçlerini konuştuk. Kuran-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanımız dua etti. Gönlümüzü aldı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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