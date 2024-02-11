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Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti üyesi için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baltacı'ya Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilata başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için yayımladığı mesajda baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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