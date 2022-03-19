Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

ÇANAKKALE (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, , Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title