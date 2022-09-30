Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı Yerel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'ta Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'ta Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nin ardından Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Yerel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Yerel Güncel Haberler

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