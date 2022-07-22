Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi

İhlas Haber Ajansı - Caner Sönmez - Yerel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, camiye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek, "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Yerel

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