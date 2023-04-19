Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak. - BURSA
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel