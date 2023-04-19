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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Bursa TOGG Yerel Haberler

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