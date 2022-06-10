Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonrada böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu herkesi neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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