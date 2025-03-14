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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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