Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor. - İSTANBUL