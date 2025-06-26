Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin ihtiyacı, daha fazla barış, daha fazla huzur ve daha fazla istikrardır. Tüm bu konularda çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz. Trump önerilerimize olumlu yaklaştı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel