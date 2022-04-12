Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel