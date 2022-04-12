Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun...

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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