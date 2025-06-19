Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Azerbaycan'ın Mahallesindeki konutlarında yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Azerbaycan'ın Mahallesindeki konutlarında yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğim iz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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