Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'a geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Ocak Cuma günü Aydın'a geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Aydın'a geliyor. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak olan kongreye katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu'nun da resmi açılışını yapacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için kentteki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılırken, kongrenin yapılacağı spor salonu ve çevresinde hazırlıklar sürüyor. - AYDIN