Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Salı günü Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Salı saat 13.00'da Efeler'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılara seslenecek. Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi nedeniyle kentte bekleyiş sürerken, AK Parti teşkilatları da Erdoğan'ı karşılamak için hazırlıklara devam ediyor. Aydın'ın 17 ilçesinden mitinge yoğun bir katılım olması bekleniyor. - AYDIN