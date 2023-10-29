Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın ilk, orta ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL