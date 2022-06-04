Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Manas Destanı, mısra bakımından dünyanın en büyük destanıdır" - Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 'Taht Mirasçısı-Manas'ın Oğlu Semetey' filminin gösteriminde yaptığı konuşmada, "Manas Destanımız, diğer destanlarımızdan ayrı ve çok geniş hacimli olup mısra sayısı bakımından da dünyanın en büyük destanıdır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 'Taht Mirasçısı-Manas'ın Oğlu Semetey' filminin Ankara'da bir AVM'deki gösterimine katıldı. Filmin bitiminde bir konuşma gerçekleştiren Topçu, sözlerine katılımcıları selamlayarak başladı. Manas Destanının mısra sayısı bakımından dünyanın en büyük destanı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "İslamiyet'i seçtikten sonraki Türk destanlarından olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesine kayıtlı Manas Destanımız; Yaratılış ve Türeyiş, Göç, Şu, Ergenekon, Oğuz Kağan gibi destanlarımızdan ayrı ve çok geniş hacimli olup mısra sayısı bakımından da dünyanın en büyük destanıdır" dedi.

"Türk Devletlerinin bu destanlarımızı ortak yapımlarla dünya ile buluşturmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, şunları söyledi:

"Manas Atamız Türklerin Kırgız boyundan bir kahraman olup destan bu kahramanın adıyla anılır, destanı anlatan ozanlara da manasçı adı verilir ve destan üç neslin hayatı ile ilgilidir. Manas Ata, destanın kurucu unsurudur. Sonrasında oğlu Semetey ve Semeteyin oğlu Seytek ile destan gelişimini tamamlar. Destan; Manas Ata ve evlatlarının dışta, Budist Kalmuklar ve Çinli kafirlerle, içte de Mankurt ve Közkamanlarla olan mücadelesini ve kardeş kavgalarını gerçekçi bir üslup ile anlatır. İslamiyet'ten önce ve sonraki bütün destanlarımızla ilgili üniversitelerimizde müstakil kürsülerin olmasını ve Türk devletlerinin bu destanlarımızı ortak yapımlarla dünya ile buluşturmasını diliyorum."

Topçu, filmin yapımında emeği geçenlere ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

'Taht Mirasçısı-Manas'ın Oğlu Semetey' filminin gösterimine Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TBMM Giresun Milletvekili, Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanı Sabri Öztürk, filmin yapımcı ve yönetmeni Ömürzak Tölöbekov ve birçok davetli katılım gösterdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel