Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de miting düzenledi

"Hiçbir ailenin suyu, elektriği, doğalgazı asla kesilmeyecek"

"Savunma sanayisi milli bir meselesidir"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda Aile Destekleri Sigortası ile birlikte hiçbir fakir ailenin çocuğu aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir ailenin suyu, elektriği, doğalgazı asla kesilmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Endüstrisi'nde çeşitli sorunlar yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, sorunların yatırımlarla çözüleceğini belirterek, Kırıkkale'nin bir savunma sanayisi üssü haline getirileceğini söyledi.

"Her kadının sahibi sosyal devlet olacak"

Bütün taşeron işçilerin kadroya alınacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron çalıştırır mı? Devlet kadrolu işçiyi çalıştırır. Öğretmenler arasında da fark var. Yok kadrolu, yok sözleşmeli, yok ücretli öğretmen, öğretmen öğretmendir. Birisi 500 lira, birisi bin lira, birisi 3 bin lira alıyor. Aynı işi yapıyorlar. Neden birisine az veriyorsun? Bizim evlatlarımızı okutuyorlar. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Maaşta da adalet olacak. Kadınları yok sayıyorlar. Yok saydıkları kadınlar 'Sizi başkan yapacak' diyorlar. Kadınlara güveniyorum. Size en ağır hakaretleri ettiler. Hiçbir kadın bu ülkede sahipsiz olmayacak. Her kadının sahibi sosyal devlet olacak. Benim size sözüm var" dedi.

"Beslenme çantası uygulamasını da kaldıracağım"

Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortasını getireceğim. Göreceksiniz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Beslenme çantası uygulamasını da kaldıracağım. Anne kalkıyor, çocuğunu okula gönderirken 'Çantaya ne koyayım, para yok' diyor. Ben şunu yapacağım; çocuklar okula giderken suyunu, yemeğini, sütünü arkadaşları ile birlikte, huzur içinde öğretmenleri ile birlikte yiyecek ve evine tok gelecek. 'Evladımı okula gönderiyorum ama çantasına koyacak bir şey bulabilir miyim' diye düşünmeyeceksiniz. Sosyal devlet bütün evlatların karınlarını doyuracak" diye konuştu.

"Bay Kemal, onların da sahibi olacak, Esnaf Bakanlığı kuracağız"

Esnafın da zor durumda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Özal esnaf için, 'orta direk' derdi. Orta direk kalmadı, esnafı perişan ettiler. Herkes icralık. Esnaf diyor ki 'biz sahipsiz.' Bay Kemal, onların da sahibi olacak, Esnaf Bakanlığı kuracağız. Orta direk ne kadar güçlenirse devlet de o kadar güçlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Hiçbir ailenin suyu, elektriği, doğalgazı asla kesilmeyecek"

Aile Destekleri Sigortası ile ihtiyaç sahibi ailelerin destekleneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse, iktidar olduğumuzda Aile Destekleri Sigortası ile birlikte hiçbir fakir ailenin çocuğu aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir ailenin suyu, elektriği, doğalgazı asla kesilmeyecek. Eğer bu ülkede fakirlik, yoksulluk varsa sorumlusu fakir olan da değil, devleti yönetendedir. Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Sizden tek isteğim, sandığa gidip oy kullanın, demokratik yollarla otoriteyi beraber değiştirelim. Artık bıktık, yeter" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi aydınlığa çıkartacağız"

Ayrımcılık yapmadan 85 milyon kişiye hizmet edeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Türkiye zengin bir ülke, yiye yiye bitiremediler. Geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkartacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yok. İnsan insandır, benim başımın üstünde yeri vardır. Benim görevim de 85 milyona hizmet etmektir" ifadesini kullandı.

"Biz de devletimizin yanındayız, biz de devletimizi seviyoruz"

"Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız" diyerek konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimiz Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi merkezi haline getirilmesidir. Cumhuriyet ilk kurulduğunda burada fabrikalar kurulmuştur. 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikası kuruldu. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kuruldu. Eskişehir'de ikinci uçak fabrikası kuruldu. Bunları kim yaptı, biz yaptık. Kendi ülkemiz için yaptık. 1921'de diyorum, 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ithal eden 5 ülkeden birisiydi. Şimdi, 'siz savunma sanayisine karşısınız' diyorlar. Siz aklınızı ekmek, peynirle mi yediniz? Savunma sanayisi milli bir meselesidir, parti meselesi olur mu? Dış politika milli meseledir, farklılık olmamasıdır" dedi.

"Biz de devletimizin yanındayız, biz de devletimizi seviyoruz"

Her daim devletin yanında olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Milli eğitim, milli savunma yerli meseledir. Bize diyorlar ki 'Neden terör örgütünün adını söylemiyorsun.' Cehaletin bu kadarı olur. Terör yaparlar ki herkes adlarını söylesin. Girin, Milli Savunma Bakanlığının, Genel Kurmay Başkanlığının sitesine, 'bölücü terör örgütü' der. Biz de devletimizin yanındayız, biz de devletimizi seviyor, aynı şeyi söylüyoruz, bölücü terör örgütü diyoruz. Kim teröre destek verirse, terörden yana olursa, kim teröristlerin ayaklarına hakimleri, savcıları götürürse, kim şehitlere 'kelle' derse, Allah bin belasını versin" diye konuştu.