İstanbul'daki terör saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan 6 kişiden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, "Zamanında müdahaleliyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğer erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimize tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürecektir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 1 yaralımızın Hakk'a yürümüş olması nedeniyle Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ