Cumhur İttifakı'ndan İzmir'de deprem alarmı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İttifak ortağı MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve belediye başkanlarının katılımı ile yaptıkları deprem koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. İl ve ilçe teşkilatlarının teyakkuza geçtiğini söyleyen Başkan Sürekli, "Büyük bir afet, çok büyük bir acı. Sözlerin tükendiği, kar etmediği bir tablo. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ediyoruz. Kendi teşkilatlarımızın İl Koordinasyon Merkezlerini kurduk. AK Parti İzmir olarak, ihtiyaç malzemeleriyle dolu 3 tırımızı bu akşam yola çıkarıyoruz. Menemen Belediyemizin yardım tırı şu anda deprem bölgesi yolunda" diye konuştu.

"Yardım noktalarımızı çoğaltıyoruz"

İzmir Valiliği öncülüğünde planlı ve koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Sürekli, "Sabahın erken saatlerinden itibaren teyakkuzdayız, kan bağışı ve ihtiyaçların planlanması noktasında harekete geçtik. MHP İl Başkanımız ve belediye başkanlarımızla deprem koordinasyon toplantımızda, AFAD ile koordineli bir eylem planı çıkardık. Bu arada, tüm ilçe teşkilatlarımız kan bağışı organizasyonlarını sürdürüyor. Yardım noktalarımızı çoğaltıyoruz. Cumhur İttifakı Belediyeleri ilk etapta; ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, çocuk bezi, power bank, hijyen setleri, bebek maması, su, atkı, bere, eldiven, mont, iç çamaşırı, gibi insani yardımları AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine göndermeye başladı. İzmir'in duyarlılığı, yine farkını gösterecek biliyoruz. Kan bağışları çok önemli. Çünkü stoklar şimdiden SOS veriyor. AK Parti İzmir olarak, acil ihtiyaç malzemelerinin olduğu 3 tırı bu akşam 20.00 itibari ile yola çıkarıyoruz. Belediyelerimiz AFAD'la iletişim halinde ve ilk yardımlarını yola çıkarıyor. Girişimlerimizle; İzmir'deki hafriyatçılar ve inşaat firmaları 81 iş makinesini AFAD'a ulaştırdı. Yarın, MHP İl Başkanlığında ikinci koordinasyon toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Amacımız planlı ve düzenli yardım yapmak"

Yapılacaklar konusunda daha fazla acıyı dindirmek ve daha fazla yarayı sarmak amacıyla birlikte adım atma kararı aldıklarını belirten MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise şunları söyledi: "Cumhur İttifakı'nın paydaşları AK Parti ve MHP İl Başkanları olarak bir araya geldik. Bunun içinde İzmir Valimiz ve AFAD ile koordineli olarak çalışma yapacağız. Amacımız planlı ve düzenli yardım yapmaktır, insanımızın neye ihtiyaç varsa ve yardımların nereye gönderilmesi gerekiyorsa bunu sistematik bir şekilde göndermek. Valimizle bu konular ile ilgili toplantımızı gerçekleştirdik. Akşam da il başkanlığımızda otuz ilçe başkanımız ve il yönetim kurulu üyelerimiz ile bir neler yapabiliriz hususunda bir araya geleceğiz. Rabbimiz bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Yaralılarımıza acil şifalar, kaybettiğimiz kardeşlerimize de rahmet diliyorum." - İZMİR