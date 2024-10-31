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Cumhur'dan Devlet'e destek şehit yakınlarına umut oldu

Cumhur'dan Devlet'e destek şehit yakınlarına umut oldu
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek vermesini önemsediklerini ve terörün bitmesi için atılan bu adımların şehit yakınları ile gazileri umutlandırdığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek vermesini önemsediklerini ve terörün bitmesi için atılan bu adımların şehit yakınları ile gazileri umutlandırdığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörün bitmesi için yaptığı çağrıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı destek açıklamasının önemli olduğunu ifade eden Gündüz, "AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'ninönünde bir fırsat penceresi açıldığını ifade edip, Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışına koşulsuz destek verirken; 40 yıldır ülkeyi kana bulayan, 40 binden fazla vatandaşımızın canına kıyan bebek katili terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi DEM bu konu ile ilgili cılız bir kaç cümle dışında hiçbir söz, söylem, yol, yöntem ileri sürmediği gibi yalan ve iftira argümanlarını çoktan devreye koydu" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Demokrasi 15 Temmuz Politika Güvenlik Terör Yerel MHP

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