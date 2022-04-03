Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'nde yapımına devam edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'nde yapımına devam edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.

Cumayeri ilçesinde çocuklar için yapılan Kur'an kursunda çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay, Çevrik Mahallesi'nde inşa edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu. Vali Cevdet Atay'a Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da eşlik etti. Atay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - DÜZCE

Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumayeri, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title