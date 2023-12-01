Cuma namazında Filistin için dua

Manisa il genelindeki bütün camilerde cuma namazının farzı kılındıktan sonra Filistin halkı için dua edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'daki camilerde de cuma namazının farzı kılındıktan sonra Filistin ve Gazze için dua edildi. Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'de bulunan tarihi Hatuniye Camii'nde binlerce el Filistin için duaya açıldı. Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından yaptırılan duada Manisalılar, ellerini açarak başta Gazze ve Filistin halkı olmak üzere tüm mazlum coğrafyada yaşayanlar için dua etti. - MANİSA