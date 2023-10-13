Cuma namazı sonrası Filistin'de can verenler için basın açıklaması yapıldı

Eskişehir'de Filistin- İsrail savaşında can veren müslümanlar için Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı ve protesto yapıldı.

Reşadiye Camii'nde Cuma namazı sonrasında cemaat Filistin'de vefat eden müslümanlar için bir araya geldi. Camii avlusunda toplanan vatandaşlar imam eşliğinde savaşta can veren müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dualar okudu. Namaz sonrasında ise Peygamber Sevdalıları Eskişehir İl Temsilcisi Kadir Arslan tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklama esnasında vatandaşlar tarafından Filistin bayrakları dalgalandırılırken, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı.

"Siyonist çetenin Filistin halkına yönelik sistematik işgali devam etmektedir"

Cuma namazı sonrasında Filistin-İsrail savaşına ilişkin basın açıklaması yapan Peygamber Sevdalıları Eskişehir İl Temsilcisi Kadir Arslan, "Bir asırdan uzun süredir Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekün bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır" dedi.

"Mazlum olmak erdem değildir, zulme karşı direnmek erdemdir"

Konuşmasına Filistin halkının soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin şerefini koruduğuna dikkat çekerek devam eden Arslan, şunları söyledi:

"Her gün şehit vermesine rağmen direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlum olmak erdem değildir, zulme karşı direnmek erdemdir! Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın.'" - ESKİŞEHİR