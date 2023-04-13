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Cuma namazı öncesi hatim duası yapılacak

Cuma namazı öncesi hatim duası yapılacak

Yerel Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde, depremler ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için okunan hatimler için cuma namazı öncesi hatim duası yapılacak.

Samsun'un Havza ilçesinde, depremler ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için okunan hatimler için cuma namazı öncesi hatim duası yapılacak.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Tek Yürek" programı çevresinde Hatim Programı düzenlendi. Havza İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan 52 hatmi şerifin duası yarın cuma namazında öğrenci ve vatandaşların katılımı Kevser Camisi'nde yapılacak.

Okul Müdürü Yakup Yüksel, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün planlaması çerçevesinde Türkiye geneli yarın cuma namazında tüm yurtta hatim duaları yapılacak. Deprem ve sel felaketinde vefat eden kardeşlerimiz için okulumuz öğrencileri tarafından okunan 52 hatmi şerifin duası da yarın Kevser Camisi'nde yapılacak inşallah" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri Samsun Yerel Haberler

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