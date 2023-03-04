Cuma namazı için hasar almayan camilere akın ettiler

Adıyaman'da vatandaşlar Cuma namazını kılmak için depremde hasar görmeyen camilere akın etti.

Adıyaman'da vatandaşlar Cuma namazını kılmak için depremde hasar görmeyen camilere akın etti. Caminin içerisi dolduğu için dışarıda namaz kılan cemaate ücretsiz seccade dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bazı camiler de hasar gördü. Vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için sağlam camilere akın etti. Cami önünde ücretsiz dağıtılan seccadelerini alan vatandaşlar, cami içerisinde, bahçesinde ve dışında saf tuttu.

İmamın okuduğu hutbeyi dinleyen cemaat, namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için dua etti. - ADIYAMAN