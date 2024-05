Cuma Hutbesinde Dijital Mecralarda İşlenen Suçlar Günah Olarak Nitelendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Haram: Allah ile kul arasındaki en büyük engel" olurken, hutbede dijital mecralarda işlenen suçların da günah olduğuna dikkat çekildi.

Her hafta kılınan Cuma namazında, Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Haram: Allah ile kul arasındaki en büyük engel" oldu. Bu haftaki Cuma Namazı öncesinde verilen hutbede, haram ile helal konularında bilgiler verilirken dijital mecralarda işlenen suçların da günah olduğuna dikkat çekildi. Gerçek hayatta haram olan her şeyin sosyal medya ve dijital mecralarda da haram ve günah olduğuna dikkat çekilen Cuma namazında verilen hutbede; "Sağlığı tehlikeye atan, yuvaları dağıtan içki, kumar ve uyuşturucu maddelerin tamamı haramdır. Fıtratı bozan, aile ve toplumları fesada uğratan, insanlığın geleceğini tehdit eden zina, fuhuş ve cinsiyetsizleştirme gibi her türlü eylem haramdır. İnsanlar arasındaki muhabbeti bitiren, toplumsal dayanışmayı yok eden yalan, dedikodu, iftira, su-i zan gibi kötü hasletler haramdır. Şu da bir hakikattir ki, gerçek hayatta haram olan her şey, sosyal medya ve dijital mecralarda da haramdır, günahtır. Ne yazık ki, helal-haram duyarlılığının günden güne azaldığı, haramların özendirildiği ve aleni bir şekilde işlendiği, mahremiyet sınırlarının hiçe sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir zamanda bize düşen, Allah ve Resülü'nün (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) koyduğu helal ve haram ölçülerine titizlikle riayet etmektir. Ailemize ve çocuklarımıza helal-haram bilincini kazandırmaktır. Unutmayalım ki, haramlar, Allah ile kul arasındaki en büyük engeldir. Helal-haram hassasiyetini kaybetmek, fert ve toplum için en büyük felakettir. Yüce Rabbimden bizleri ve nesillerimizi helal-haram duyarlılığına sahip kullarından kılmasını niyaz ediyor, hafta sonu sınava girecek olan çocuklarımıza zihin açıklığı ve hayırlı başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - AYDIN