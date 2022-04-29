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Cuma hutbesinde bayram trafiğine dikkat çekildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cuma hutbesinde bayram trafiğine dikkat çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Hayatı helal kılabilmek" olurken, hutbede Ramazan Bayramı öncesinde oluşacak trafik yoğunluğuna dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Hayatı helal kılabilmek" olurken, hutbede Ramazan Bayramı öncesinde oluşacak trafik yoğunluğuna dikkat çekildi.

Her hafta kılınan Cuma namazında, Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Hayatı helal kılabilmek" oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde verilen hutbede, oluşacak trafik yoğunluğu sebebiyle vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunuldu.

Cuma namazında verilen hutbede, bayram trafiğine dikkat çekilerek "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın bu son Cuma gününde ve bayram arifesinde ebedi hayatımızı bayram kılmak için helal haram çizgisine riayet edelim. Allah'ın koyduğu sınırların dışına çıkmayalım. Hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bayrama kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Ramazan, Helal, Cuma, Yerel, Haberler

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