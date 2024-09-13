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Cuma Hutbesi'nde Mevlid Kandili ve Filistin'deki Çocuklara Yer Verildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma Hutbesi'nde, Mevlid Kandili ve Filistin'de katledilen çocuklara ve Diyarbakır'da öldürülen 'Narin'e yer verildi. Hutbede, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in insanlık için en güzel örnek olduğu vurgulandı ve insanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13 Eylül Cuma günü için hazırlanıp okunan Cuma Hutbesi'nde Mevlid Kandili ve Filistin'de olmak üzere katledilen çocuklara ve özellikle Diyarbakır'da yakınları tarafından öldürülen 'Narin'e yer verildi.

Tüm insanlık için en güzel örneğin Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) olduğu hatırlatılan hutbede "Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur. Ne hazindir ki her geçen gün, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen; Allah Resülü (s.a.s)'e hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka Narinler'in canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Filistin

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