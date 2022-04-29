Çukurova Zabıtasından Bayram Öncesi Denetim

ÇUKUROVA, ADANA (ANKA) -

Çukurova Belediyesi Zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle şekerleme satışı yapan işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Söz konusu denetimlerin yoğunlaşarak devam edeceği bildirildi.

HİJYEN KONTROLÜ YAPILDI

Çukurova Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimleri özellikle şekerleme satışı yapan işleri üzerinde yoğunlaştırıldı. İşyerlerinde hijyen kontrolü yapıldı, esnafın belgelerinde eksik olmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ramazan Bayramının yaklaşması dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığını belirterek, "Amacımız Çukurovalı hemşehrilerimizin bayramı mutlu ve huzurlu şekilde kutlamasını sağlamak. Bunun için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu doğrultuna çalışmalarımızı tavizsiz sürdürüyoruz" dedi.