Çukurova'da Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Yoğun Denetim

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve pasta imalathanelerini ve işletmelerini sıkı denetime aldı. Zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen koşulları ile etiket kontrollerinin yanı sıra personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından da titiz bir denetim gerçekleştirdi.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve pasta imalathanelerini ve işletmelerini sıkı denetime aldı. Zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen koşulları ile etiket kontrollerinin yanı sıra personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından da titiz bir denetim gerçekleştirdi.

Çukurova Belediyesi bayram öncesi tedbirlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için şekerleme, pasta ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında bilgilerin de verildiği kontrollerde, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları, etiketlerin görünür şekilde yer alması, tezgahların durumu titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu söyleyen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, "Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla denetimleri daha da artırdık. Çukurovalıların ağzının tadı da, cüzdanlarının tadı da kaçmasın istiyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu şekilde bayramı kutlaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.