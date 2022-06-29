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Çukurova'da Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

ANKA - Yerel
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Çukurova'da Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği yaz kurslarına yurttaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi’ni ziyaret ederek, yaz kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet etti.

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği yaz kurslarına yurttaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, yaz kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet etti.

Çukurova Belediyesi'nin başlattığı yaz kurslarının verildiği yerlerden biri olan Güzelyalı Toplum Merkezi'nde önce Tesisler Müdürü Tahsin Akış ve kurs yetkililerinden bilgi alan Başkan Soner Çetin, eğitim verilen sınıfları ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. Güzelyalı Toplum Merkezi'nde verilen muhasebe, İngilizce, gitar, işaret dili, sepet örme, bağlama, satranç gibi kurslara yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kursiyerler kendilerini ziyaret eden Soner Çetin'e sürpriz de yaptı. İşaret dili kursunun verildiği sınıfta kursiyerler, işaret dili ile Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Çetin, yaz kurslarına vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu belirtirken; kursiyerler de kendilerine böyle bir imkan sunan Çetin'e teşekkür etti.

ANKA / Yerel

Soner Çetin Güzelyalı Çukurova Yerel Haberler

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