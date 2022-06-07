Çukurova'da Öykülerle "Göç ve Göçmenlik" Anlatılacak - Haberler

Çukurova Belediyesi'nin Yeni Adana gazetesiyle birlikte düzenlediği Çukurova Öykü Yarışması'nın başvuruları başladı. 1 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın konusu "Göç ve Göçmenlik" olarak belirlendi. Dünyanın her yerinden Türkçe yazan, 18 yaşından büyük herkesin başvurabileceği yarışmanın sonuçları 25 Aralık'ta açıklanacak.

Çukurova Belediyesi ile Yeni Adana gazetesinin birlikte düzenlediği Çukurova Öykü Yarışmasının 2022 yılı başvuruları başladı.

İlki geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören yarışma, "Emeğin Çukurova'sı" başlığıyla yapılmıştı. Yarışmanın bu yılki konusu ise "Göç ve Göçmenlik" olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 tarihi olarak açıklandı. Yarışmaya dünyanın her yerinden Türkçe yazabilen, 18 yaşından büyük herkes katılabilecek ve başvurular elektronik posta yoluyla cukurovaoykuyarismasi@gmail.com adresine yapılabilecek.

Çukurova Öykü Yarışması Koordinatörü Süreyya Köle, 7 sayfayı geçmeyecek öykülerin önce ön jüri sonra da seçici kurul tarafından değerlendirileceğini belirterek, sonuçların Yeni Adana gazetesinin 105'inci kuruluş yıl dönümü olan 25 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağını söyledi.

Yarışmanın 1'incisi 6000 Türk Lirası; 2'ncisi 5000 Türk Lirası; 3'üncüsü ise 4000 Türk Lirası ile ödüllendirilecek.

ANKA / Yerel